Gençlik mi tecrübe mi?

Süper Lig’de 6. haftanın maçında Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşırken kalecilere büyük iş düşecek. Ligin ilk 5 haftasında 6 gol yiyen iki ezeli rakibin kalelerinde dikkat çekici durumlar göze çarpıyor.



Fenerbahçe’ye sezon başında transfer olan Altay Bayındır, kariyerinde ilk kez bu köklü derbide sahaya çıkacak. 20 yaşındaki genç eldiven, Türk Telekom Stadı’na ikinci kez çıkacak. Geçen sezon yine sarı-lacivertlilerle Seyrantepe’ye gelen ve Ankaragücü adına görev yapan Altay, 6-0 gibi sıkıntılı bir yenilgi almıştı.

Bu sefer Fenerbahçe armasını taşıyacak yetenekli kaleci, hem büyük bir deneyimle tanışacak hem de büyük sorumluluk alacak. Yıllarca Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsanelerin sürdürdüğü geleneği devam ettiren Altay, 5 maçta 6 gol yedi.



Sekizinci yılı

Sadece ligin ilk haftasında Gazişehir’e karşı gol yemeyen Altay, yüzde 68’lik kurtarış yüzdesi yakaladı. Topu oyuna sokmada yüzde 98 gibi yüksek bir oran gören genç eldiven, yediği 6 golün tamamını ceza sahası içinden yedi. 2011 yılından beri Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera, 8. yılında ve Fenerbahçe maçlarını çok iyi biliyor. Ligde 5 maçta 6 gol yiyen Muslera bunların 5’ini ceza sahası içinden yedi.



Kurtarış yüzdesi benzer şekilde yüzde 68 olan Uruguaylı, topu oyuna sokmada Altay’a göre eksik kaldı ve yüzde 85’lik oran tutturdu.