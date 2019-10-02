Genk Napoli maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta şifresiz mi?

Genk Napoli maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta ilk maçına sahne olacak zorlu karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruları cevapladık. İşte ayrıntılar...



GENK NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçı olan Genk Napoli karşılaşması bu akşam saat 19:55'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD2'den yayınlanacak.



İLK 11'LER



Genk: Coucke, Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen, Berge, Hrosovsky, Ito, Hagi, Bongonda, Samatta.



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Elmas, Fabian, Lozano, Milik.