02.10.2019 - 18:58 |
Genk Napoli maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'de 2. haftanın 2. günü bu akşam 19:55'te oynanacak 2 maçla başlıyor. E Grubu'nda yer alan iki ekibin zorlu mücadelesine sahne olacak Genk Napoli maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Genk Napoli maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta ilk maçına sahne olacak zorlu karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruları cevapladık. İşte ayrıntılar...
GENK NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçı olan Genk Napoli karşılaşması bu akşam saat 19:55'te başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD2'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Genk: Coucke, Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen, Berge, Hrosovsky, Ito, Hagi, Bongonda, Samatta.
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Elmas, Fabian, Lozano, Milik.