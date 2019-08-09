Genlerinden geleni yaptı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’un yeni transferi Alexandar Sörloth, bordo-mavili formayı giydiği lik maçta kaydettiği golle vitrine çıktı. 89. dakikada fileleri bulan vuruşuyla takımını yenilgiden kurtaran 23 yaşındaki santrforun attığı golün baba yadigarı olduğu ortaya çıktı.

Arkası dönükken vuruşları meşhurdu

Yüzü kaleye dönük oynamayı seven ve dikine giden bir futbolcu olan Sörloth’un bu golünün oyuncunun attığı gollerdeki tarzı olmadığı ortaya çıktı. Kendisi gibi eski bir forvet olan, bir dönem Bursaspor’da da forma giyen babası Göran Sörloth ile özdeşleşmiş bir gol vuruşu olduğu, kaleye arkası dönük aldığı toplarda dönerek vuruşlar gerçekleştirmesinin meşhur olduğu öğrenildi.

Son dakikalarda hep atıyor

Bordo-mavili ekibin yeni transferinin son dakika gollerini alışkanlık haline getirdiği de tespit edildi. Geçen sezon 90+2’de iki tane, ondan önceki sezon aynı dakikada bir tane ve 90+3’te iki tane olmak üzere son iki sezonda bir çok defa 90’lı dakikalarda fileleri havalandırdığı belirlendi.

Üzerindeki şüpheleri silen gol

Alexander Sörloth attığı golle, kendisine yönelik şüpheleri de ortadan kaldırdı. Transferi gerçekleştiğinde bir çok Trabzonspor taraftarı şaşkınlığını gizleyememiş, Sturridge ve Adebayor gibi futbolcuların isminin geçtiği yerde Norveçli isimle ilgili şüphelerini dile getirmişti. Avrupa Ligi’nde gelen usta işi gol, taraftarların futbolcuyu benimsemesine neden oldu.