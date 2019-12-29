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29.12.2019 - 11:10 | | İSTANBUL (AA)

Genoa'da Motta gitti Nicola geldi

Serie A'da ekibi Genoa'da Brezilya asıllı İtalyan teknik direktör Thiago Motta ile yollar ayrıldı.

Genoa'da Motta gitti Nicola geldi

Galatasaray'dan ayrılan Sinan Gümüş'ün formasını giydiği Genoa Kulübü, Motta'nın yerine takımın eski futbolcularından 46 yaşındaki Davide Nicola'nın göreve getirildiğini açıkladı.

İtalyan Nicola, daha önce ülkesinde Livorno, Bari ve Udinese gibi takımları çalıştırmıştı.

Serie A'da Genoa, Aurelio Andreazzoli'nin ayrılmasının ardından göreve gelen Motta yönetiminde çıktığı son 8 maçta galip gelemedi. Ligde 17 haftada 11 puan elde eden Genoa, son sırada bulunuyor.

Genoada Motta gitti Nicola geldi

 

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