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05.09.2019 - 09:59| ANKARA (AA)

Georgi Seganov resmen Halkbank'ta!

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör Georgi Seganov'u transfer etti.

Georgi Seganov resmen Halkbank'ta!

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Maliye Piyango'da oynayan 1,97 metre boyundaki Bulgar milli oyuncu Seganov'un kadroya dahil edildiği belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seganov, Halkbank forması giyecek olmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm içtenliğimle söylüyorum ki Halkbank, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden. Takım her zaman Şampiyonlar Ligi yarışmasının içinde. Bu, bir oyuncuyu motive etmek için yeterli bir özellik. Önümüzdeki sezona hedeflerimizi koruyarak gireceğiz. Gelecek sezonunun takım için başarılarla dolu olacağını düşünüyorum. Yönetimimizin, teknik heyetin, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarının sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Ayrıca sezonun tadını çıkarmalarını da istiyorum. Halkbank'ın adına, tarihine yakışır bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağımıza inanmalarını istiyorum."

 

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