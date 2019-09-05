CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonuna girerken yaptığı 10 transferle kadrosunda ciddi bir revizyona gitti. Ancak sarı-lacivertliler sadece kendileri adına değil, Süper Lig’de sezonun en flaş transferlerinden birini yaparak, Marsilya’dan Luiz Gustavo’yu getirdi.

Transferin son gününde kadroya dahil edilen Brezilyalı orta saha, Fransa’da da büyük yankı uyandırdı. Fransa’da yayın yapan CNEWS kanalının Marsilya muhabiri Said El Abadi, Luiz Gustavo transferini MİLLİYET için yorumladı.

Fenerbahçe’nin ‘gerçek’ bir transfer yaptığının altını çizen Said El Abadi, şu değerlendirmelerde bulundu:

-Fenerbahçeliler çok mutlu olmalı. Gerçekten Luiz Gustavo çok iyi bir seçim. Marsilya’da iken Gustavo’yu yakından izledim. Eğer burada yaptıklarını sürdürürse, inanılmaz bir etki bırakacak İstanbul’da.

-Bana göre, Fenerbahçe ‘gerçek’ bir transfer yaptı. Gustavo, gerçek bir kurtarıcıdır takımı için. Çok iyi bir orta saha. Harika bir savunma özelliği, gücü, direnci ve ruhu var. Taraftarların seveceği tarzda bir adanmışlık ve istekle oynar. Harika boş koşularla hücumda da aktif olur, gol bölgelerine iyi gider ve uzaktan mesafe tanımayan şutları vardır.

-Tek eksi yönü; fazla agresif. Türk taraftarlar, Melo’yu iyi hatırlar. Melo tarzında bir sinirliliği var. Melo’dan biraz daha az çılgın.

-Bana göre esas soru; zihinsel olarak ne durumda? Marsilya’da özellikle Rudi Garcia ile çalışırken gerçekten yoruldu. Çünkü orta saha, stoper ve sol bek olarak adeta bir joker gibiydi. Bazen tüm yük Gustavo’da olurdu. Villas Boas’ta da tüm yük Gustavo’nun üzerinde olacaktı. Bu biraz zihinsel ve fiziksel yorgunluk bıraktı. Türkiye’ye bu yansır mı göreceğiz.

-Takım halinde F.Bahçe iyi olur ve her şey yolunda giderse, ne kadar iyi bir transfer olduğu anlaşılacak. Gustavo harika bir transfer ve takımda sorumluluk alabilecek çok iyi bir kaptan.

Adil Rami bilinmeyen bir denklem

Adil Rami’nin de iyi bir futbolcu olduğunu ancak son yıllardaki sıkıntılarını anımsatan Said El Abadi, “Bilinmeyen bir denklem gibi. Zaten Damien Comolli de bu yüzden 1 yıllık anlaştı” dedi.

Yönetimin defans hattına yaptığı son takviye Adil Rami, ilk etapta herkesi şaşırttı. Marsilya’da yaşadığı sorunlar sonrası kulüpsüz kalan Fransız stoperi alan sarı-lacivertlilerin bu hamlesi Fransa’da ses getirdi.

CNEWS muhabiri Said El Abadi, MİLLİYET’e yaptığı yorumda Adil Rami için ilginç bir sezon olacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Adil Rami aslında iyi bir futbolcu, gerçekten iyi bir futbolcu. Avrupa’nın en iyi defans oyuncuları arasında sayabiliriz. Kendini daha önce defalarca kez kanıtladı. Teknik açıdan yorumlarsak, zaman zaman geri dönüşlerde ağır kalabiliyor, hızlı bir oyuncu değil. Ama hava toplarında çok iyi. 2018 Dünya Kupası’ndan sonra mental açıdan problemleri oldu. Pamela Anderson ile yaşadığı olaylar çok etkiledi. O nedenle şu anda bilinmeyen bir denklem gibi. Türkiye’de bu mental durumunu düzeltir mi göreceğiz. Zaten Damien Comolli de bazı konuları bildiği için sadece 1 yıllık anlaşma yaptı. Eğer sezon sonu istediği verimi alamazsa, direkt vedalaşacaktır. Comolli, Rami’yi çok iyi tanıyor.”

Şeker gibi insan

Fransa’da CNEWS adına muhabirlik yapan Said El Abadi, Adil Rami’nin insan olarak harika olduğunu söyledi. Herkesin her zaman çok sevdiği bir isim olduğuna dikkat çeken El Abadi, “Biz bazen ona burada, ‘şeker gibi’ derdik. İnanılmaz sıcaktır. Türkiye’de gazeteciler de Adil Rami ile röportaj yaptıklarında ya da bir etkinliğe katıldıklarında görecekler. Harika bir insan. İşini çok seviyor. Eğer Türkiye’ye de alışırsa göreceksiniz nasıl tatlı bir insan olduğunu. Futbol, Adil Rami için bir çocukluk hayali. Rami ayrıca çok dürüsttür. Ne takım arkadaşlarına ne de gazetecilere asla sözünü sakınmaz. Eğer bir şeye kızmışsa bunu direkt sana gelir ve yüzüne anlatır. Dedikodu ya da yalan üretmez” dedi.