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28.09.2019 - 19:23 |

Getafe-Barcelona: 0-2

La Liga 7. haftasÄ±nda Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-0 yendi.Â

Getafe-Barcelona: 0-2

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasÄ±nda Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-0 yendi.Â 

Barcelona'nÄ±n gollerini Luis Suarez (Dk. 41) ve Junior Firpo (Dk. 50) attÄ±. Katalan takÄ±mÄ±nda defans oyuncusu Clement Lenglet 82. dakikada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ikinci sarÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla takÄ±mÄ±nÄ± sahada 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.Â 

KaleciÂ M. ter Stegen'den asist
Barcelona'nÄ±n Alman kalecisi Ter Stegen, 41. dakikada Luis Suarez'in attÄ±ÄŸÄ± gole asist yapan isim oldu.

Barcelona deplasmanda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle puanÄ±nÄ± 13'e Ã§Ä±kartÄ±rken, mart ayÄ±ndan bu yana ilk defa sahasÄ±nda kaybeden Getafe ise 7 puanda kaldÄ±.

Getafe-Barcelona: 0-2

Dembele kadroda bulunmadÄ±Â Â 

Barcelona'da FransÄ±z forvet Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Katalan takÄ±mÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nkÃ¼ antrenmanÄ±nda sol bacak kaslarÄ±nda aÄŸrÄ± baÅŸlayan Dembele, Getafe maÃ§Ä±nÄ±n kadrosuna alÄ±nmadÄ±.Â 

Barcelona'ya geldiÄŸi AÄŸustos 2017'den bu yana sekizinci, bu sezonki ikinci sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geÃ§iren Dembele, Athletic Bilbao'ya karÅŸÄ± oynanan ligin ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ktan dolayÄ± 5 maÃ§ forma giymemiÅŸti.

Â TakÄ±mÄ±n forvetinde ayrÄ±ca Lionel Messi ve Ansu Fati'nin de sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor.

Galatasaray kafilesi stada ulaÅŸtÄ±
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