Getafe - Real Madrid: 0-3

İspanya La Liga’da sezon sonunda Avrupa kupaları biletini almak isteyen Getafe, ligde üç haftadır kazanamayan Real Madrid’i ağırladı. Real Madrid mücadeleyi 3-0 kazandı.

D-Smart ve Skorer'in ortak canlı yayınladığı müsabakada Real Madrid'in gollerini 34. ve 53. dakikada Varane ile 90+6'da Modric kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 40'a yükseltti ve Espanyol ile beraber kalan Barcelona'yla zirveyi paylaştı.

Real Madrid'de Marco Asensio ve Eden Hazard sakatlığı sebebiyle, Sergio Ramos ise cezalı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemedi.

İŞTE LA LİGA'DA PUAN DURUMU

İLK 11'LER

Getafe: Soria, Nyom, Cabrera, Djene, Damian, Maksimovic, Arambarri, Fajr, Cucurella, Mata, Angel

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Bale, Benzema