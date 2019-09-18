Getafe Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanaldan canlı verilecek? TS maçı saat kaçta?

Getafe Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Bu yıl Beşiktaş ve Başakşehir ile ülkemizi UEFA Avurpa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, ilk maçında İspanya deplasmanında 3 puan arıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili bilinmesi gerekenler...



GETAFE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk mücadelesi olan Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19:55'te oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak.



TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 19.00’da Alfonso Pérez Stadyumu’nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmandan futbolcular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



Antrenmanı Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izlerken bordo-mavililer, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.