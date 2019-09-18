Getafe-Trabzonspor maçı öncesi alarm

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Getafe ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde İspanya, alarm pozisyonuna geçti. Ülkenin başkenti Madrid’de yapılacak maç için güvenlik kurulu toplantısı yapıldı. İlgili birimlerin aldığı karar uyarınca Getafe-Trabzonspor buluşması, ‘yüksek riskli maç’ olarak nitelendirildi.

Maç günü satışı durduruldu

Bu etikete sahip karşılaşmalarda uygulanması gereken belli bir prosedür olmasından kaynaklı olarak, yarınki mücadeleyi de bazı tedbirler bekliyor olacak. Güvenlik önlemleri kapsamında maç günü bilet satılmaması kararı da alındı.

Polis eskortuna alacaklar

1000 kadar Trabzonspor taraftarının tribünde olacağı ancak kente gelen bordo-mavili taraftarların sayısının bu rakamdan da fazla olacağı öngörüsü yapıldı. Alfonso Perez Coliseum’daki maç için Trabzonspor taraftarları Poligono de Los Espartales’te toplanacak, saat 17.00’de polis eskortu eşliğinde stadyuma hareket edecekler.