"Gezmeye gitmiyorum"

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Hem Tokyo bileti aldığı için, hem de zirveye çıktığı için çok mutlu olduğunu belirten milli sporcu, “Önce Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağım. Ardından da olimpiyatlara. Ben Tokyo’ya gezmeye ya da orayı görmeye gitmiyorum. Hedefim her zaman en iyilerden biri olmak” dedi

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada 2019’un en iyi derecesini (17,37 metre) yaparak zirveye çıkan ve bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan milli atlet Necati Er, hem şampiyonayı hem de olimpiyatlardaki hedefini MİLLİYET’e anlattı.

Şampiyonadan sonra en çok konuşulan isimlerden biri olduğunu belirten Er, “Şampiyona öncesi bu dereceler hayal bile edilmiyordu. Bu dereceyi finallere gitmeden kendime hedef olarak koymuştum. Böyle bir derece için gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.



‘Çok formdayım’

Olimpiyatlardan önce Dünya Şampiyonası’nın olduğunu da sözlerine ekleyen milli sporcu, “Önce Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağım. Şu anda dünya sıralamasında ilk 8’deyim. Orada da madalya hedefliyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Kendimi çok formda hissediyorum. Şampiyonada yeni bir Türkiye rekorunun da gelebileceğini düşünüyorum. Ardından da Tokyo için hazırlanacağız. Başta şunu belirtmem gerekir. Ben oraya gezmeye ya da orayı görmeye gitmiyorum. Hedefim her zaman en iyilerden biri olmak. Şu anda 23 yaş altı olarak yılın en iyi derecesi bende. Dünya Şampiyonası’nın ardından alacağım başarılı bir sonucun vereceği moralle olimpiyatlarda da kürsüye çıkabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce atletizmin birçok dalıyla uğraştığını vurgulayan Er, “Daha önce engelli koşu da yaptım, üç adım atlama da, kısa mesafe koşu da. Fakat son 5 yıldır üç adım atlama ile devam ediyorum. Yaptığım dereceler ve aldığım madalyalar doğru bir tercih yaptığımı gösteriyor” diye konuştu.



‘Gurur duydum’

Necati Er, ay-yıldızlı formayı 5 yıldır gururla taşıdığını da sözlerine eklerken röportajı şu sözlerle noktaladı: “Maddiyatı tabii ki herkes düşünür. Ancak benim her zaman önceliğim Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı’nı okutmak. Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı duyduğumda 80 milyonu yanımda hissettim. Türk olmanın gururunu o anda yaşadım.”

‘Desteğimiz her zaman sürecek’

Atletizme verdiği destekle bu branşın çok farklı bir yere gelmesini sağlayan Turkcell’de Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, her zaman milli sporcuların yanında olduklarının altını çizdi. Yarışmalarda alınan başarılı sonuçları büyük bir gurur ve mutlulukla takip ettiklerini vurgulayan Yiş şöyle devam etti:

“Üç adım atlama kategorisinde Necati kardeşimizin elde ettiği büyük başarı atletizmde gelinen noktanın en önemli göstergesi oldu. Turkcell olarak Türkiye’nin gelecekteki Olimpiyat şampiyonlarının çıkması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Tarama projesinin de ana sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz.”