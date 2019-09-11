Giray Bulak temkinli konuştu

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçları ve antrenmanlarla değerlendirdiği milli maç arasının ardından cumartesi günü kendi evinde Altay ile karşılaşacak. Altay maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Giray Bulak, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarının oyuncuları görmek açısından olumlu geçtiğiniz ifade eden Giray Bulak, "Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Osmanlıspor ve U19 yaş grubumuzla maç yaptık. Oyuncularımızın durumunu görmek, yeni gelen arkadaşlarımızın seviyesini anlamak açısından bizim için olumlu 2 tane hazırlık maçı oldu. Bütün takım halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"İyi bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz"

Cumartesi günü iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Bulak, "Sıkı ve iyi bir maç cumartesi günü bizi bekliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Son maçını son dakika attığı golle kazanan bir Altay var. Ama ligde hiçbir takımdan çekinmeyecek, hiç oyun temposundan düşmeyecek ve aynı zamanda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir Boluspor var. Belki bunlar sonuca yansımadı ama bundan sonra umarım yansıyacak. Bu hafta çok iyi bir sonuçla beraber yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Alternatifli bir kadro oluşturduk"

Boluspor’da alternatif bir kadro oluşturduklarını ancak yeni transferlerin biraz daha süreye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Bulak, "Şu anda Gökhan yok diye düşünüyoruz ama Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Yusuf ve Melih var. Dolayısıyla bu yoktur diyemiyoruz. Fakat takdir edersiniz ki son günlerde transferlerimiz oldu. Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sami Can, Yusuf gibi. Bu arkadaşlarımıza toparlanmaları, arkadaşlarını tanımaları için bir süre lazım. Yusuf çok genç oyuncu yeni aramıza katıldı. Hakan Arslan şehri biliyor, kulübü biliyor ama Canbazoğlu yeni katıldı. Bunların birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Ama biz diğer arkadaşlarımızla yolumuza devam edip bu arkadaşlarımızı da aramıza katacağız. Hazır olanlar oynayacaktır, oynamayanlar da hazır olduklarında aramıza katılacaktır. Dediğim gibi şu an alternatifli bir kadro oluştu" dedi.

Bulak, son olarak milli takımda oynayan genç oyunculardan da bahsederek, "Türk gençleri çok yetenekli. Elemelerde oynadığımız Moldova karşısındaki gençlere baktığımızda sahada 2 tane yaşlı oyuncu vardı. Dolayısıyla gençlere inanmak ve güvenmek lazım. Biz bunu Balıkesirspor’da yaptık. Alttan 15 tane genci aldık, 12 tane oyuncunun yanına koyduk ve onlar da bugün yollarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.