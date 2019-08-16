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16.08.2019 - 22:49| GİRESUN (AA)

Giresunspor-Menemenspor: 2-0

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında Menemenspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.

Giresunspor-Menemenspor: 2-0

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında Menemenspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan

Giresunspor: Adriano, Ahmet İlhan Özek, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Bekir Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 68 Özgür Can Özcan), Landel (Dk. 46 Tanase), Del Valle (Dk. 77 Mehmet Taş), Muhammet Reis, Rusescu

Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Diakite, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 78 Halil İbrahim Sönmez), Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış (Dk. 62 Sangare), Murat Erdemir, Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 90 1 Halil İbrahim Sönmez (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Semih Ceylan, Dk. 73 Murat Erdemir, Dk. 79 Muhammed Ali Doğan, Dk. 88 Taşkın Çalış (Menemenspor), Dk. 38 Erkan Sözeri (Teknik direktör), Dk. 77 Muhammet Reis, Dk. 81 Numan Çürüksu, Dk. 90 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Yücel İldiz: Rakibi çok iyi analiz ettik ve kazandık
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