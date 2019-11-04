TFF 1. Lig'in 10. haftasÄ±nda dÃ¼n deplasmanda KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ ile golsÃ¼z berabere kalan Giresunspor, 19 maÃ§tÄ±r deplasmanda galip gelemiyor.

YeÅŸil-beyazlÄ± ekip, dÄ±ÅŸ sahalardaki kazanamama istatistiÄŸini KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Ankara ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 0-0 beraberlikle Giresunspor'un deplasmanlardaki galibiyet hasreti 19 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

Giresunspor, en son deplasman galibiyetini 2018-2019 sezonunun 6. haftasÄ±nda, 23 EylÃ¼l 2018'de Ä°zmir'de oynanan maÃ§ta Altay'Ä± 1-0 maÄŸlup etmiÅŸti.

KÃ¶tÃ¼ istikrar yeni sezonda da sÃ¼rÃ¼yor

YeÅŸil beyazlÄ±lar, 2018-2019 sezonunda deplasmanlarda oynadÄ±ÄŸÄ± 17 maÃ§ta 2 galibiyet alÄ±rken, 9 maÃ§ta rakipleriyle berabere kaldÄ±, 6 maÃ§Ä± ise kaybetti.

Giresunspor'un, deplasmanlardaki kÃ¶tÃ¼ istikrarÄ± bu sezon da devam ediyor. Ligde geride kalan 10 maÃ§ta 5 kez rakipleriyle evinde karÅŸÄ±laÅŸan Karadeniz temsilcisi, sahadan 4 kez maÄŸlup ayrÄ±lÄ±rken, bir kez de beraberlikle yetindi.

Ligde deplasmanlarda oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta yeÅŸil beyazlÄ±lar sadece 2 gol atabilirken, kalesinde 10 gol gÃ¶rdÃ¼.

Giresunspor, ligde geride kalan 10 maÃ§ta elde ettiÄŸi 9 puanla 15'inci sÄ±rada yer alÄ±yor.

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