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Haberler1.LigGiresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
26.08.2019 - 16:49| AA

Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulunun dört oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği bildirildi.

Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun Ümraniyespor maçının ardından toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplantı sonucu teknik direktör Erkan Sözeri'nin de görüşlerinin alınarak performanslarından dolayı Çağlar Birinci, Muhammet Reis, Mehmet Taş ve Mahmut Boz'dan kendilerine kulüp bulmalarını istenildiği vurgulandı.

Giresunspor, ligin ilk haftasında sahasında Menemenspor'a 2-0, ikinci haftada da dün Ümraniyespor'a 4-1 mağlup olmuştu.

 

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