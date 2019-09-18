Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi

Giresun'a gelen tecrübeli teknik adam Hakan Kutlu, yönetim ile bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.