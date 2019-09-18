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Haberler1.Lig Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi
18.09.2019 - 22:52 |

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin istifası yönetim tarafından kabul edildikten sonra Hakan Kutlu ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı.

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi

Giresun'a gelen tecrübeli teknik adam Hakan Kutlu, yönetim ile bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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