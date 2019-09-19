Giresunspor'da Hakan Kutlu imzaladı

Yeşil-beyazlı kulübün tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, dün teknik direktör Hakan Kutlu ile yaptıkları görüşmenin ardından anlaşma sağladıklarını söyledi. Eren, göreve gelen Kutlu ile bir çıkış yakalayıp yollarına devam edeceklerini ifade ederek, "Hedefimizden kesinlikle sapmış değiliz. Ben takımdaki bütün oyunculara güveniyorum, onlar da kendilerine güveniyor. Hafta sonu Fatih Karagümrük maçıyla çıkışa geçip, sezonu istediğimiz yerde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

'BEKLENTİ BÜYÜK'

Teknik direktör Hakan Kutlu da, "Kadro kalitesinin karşılığının bu olmadığını düşünüyorum. Başkanımın çok güzel düşünceleri var. Beklenti büyük. Çünkü yapılan yatırımlar ve iyi bir kadro var. İnşallah bu beklentilerin karşılığını veririz. Kolay bir iş değil ama inanıyoruz. Hep beraber birlikteliği sağladığımızda bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'İYİ BİR BAŞLANGICI UMUYORUM'

Hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Karagümrük maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan teknik direktör Kutlu, "İyi bir takımla oynayacağız. Performans olarak iyi bir takım, iyi bir kadroları var. Ama biz bu üç günlük süre içinde birliktelik sağlayıp, değiştereceğimiz şeyleri bu süre içinde değiştirip, futbolcuların enerjisini artırma, biraz daha bizim istediğimiz gibi oynatmaya çalışacağız. Bu maçı almaya çalışacağız. Ben umuyorum ki güzel bir başlangıç olacak. Hem şehir için hem bizim için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Giresunspor, Hakan Kutlu yönetiminde ilk antrenmanını yaparak Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.