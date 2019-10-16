Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımGirit’te Türkiye karşıtı pankart
16.10.2019 - 11:52 |

Girit’te Türkiye karşıtı pankart

Yunanistan’da oynanan bir futbol maçı Türkiye karşıtı protestoya sahne oldu.

Girit’te Türkiye karşıtı pankart

Skorer Dış Haberler - Brezilya ile Türkiye’nin karşı karşıya geldiği Soccer World Cup turnuvasında, devam etmekte olan askeri operasyon pankart ve sloganlarla protesto edilirken, bölgedeki Kürtlerin lehine yazılar dikkat çekti.

Girit Adası’ndaki maçın başından 9. dakikaya kadar tribünde asılı duran pankartla ilgili Türk oyuncular itirazda bulundu. Bunun üzerine karşılaşma bir süreliğine durdu. Pankartın indirilmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Brezilya 1-0 kazandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE - FRANSA:

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ekim 2019
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'ın derbi planı

Altay'ın derbi planı

Altınordu'da tek hedef zafer

Altınordu'da tek hedef zafer

Girit’te Türkiye karşıtı pankart

Girit’te Türkiye karşıtı pankart

Rahman Buğra Çağıran: Malatyaspor'a geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadım

Rahman Buğra Çağıran: Malatyaspor'a geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadım

Sıradaki Haber