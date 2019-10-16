Girit’te Türkiye karşıtı pankart

Skorer Dış Haberler - Brezilya ile Türkiye’nin karşı karşıya geldiği Soccer World Cup turnuvasında, devam etmekte olan askeri operasyon pankart ve sloganlarla protesto edilirken, bölgedeki Kürtlerin lehine yazılar dikkat çekti.

Girit Adası’ndaki maçın başından 9. dakikaya kadar tribünde asılı duran pankartla ilgili Türk oyuncular itirazda bulundu. Bunun üzerine karşılaşma bir süreliğine durdu. Pankartın indirilmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Brezilya 1-0 kazandı.

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