Gloria Cup için geri sayım

ONUR DİNÇER

Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında düzenlenecek Gloria Kupası, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde Antalya’da yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir katıldı.



TBF Başkanı Türkoğlu organizasyon için “Gloria, Avrupa’nın en iyi tesislerinden biri, belki de en iyisi. İnşallah herkesin keyif alacağı güzel bir organizasyon olur” değerlendirmesinde bulunurken, TVF Başkanı Üstündağ ise “Ben de tüm sporcular için sağlıklı, keyif alacakları bir turnuva temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üç başarılı federasyonun böyle bir organizasyonda buluşmasının önemine değinen TAF Başkanı Fatih Çintimar da Türkiye’nin spor tesisi imkanını dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.