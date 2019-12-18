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HaberlerGalatasaray Haberleri Gökhan Çıra özür diledi
18.12.2019 - 19:33 |

Gökhan Çıra özür diledi

Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylarda yer alan Gökhan Çıra, yaptığı açıklamayla Galatasaray'dan ve Fatih Terim'den özür diledi.

Gökhan Çıra özür diledi

İşte özür açıklaması:

Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan olaydan dolayı başta Ultraslan'dan bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim.

Selin Ciğerci'den de bir paylaşım geldi:

'Gökhan ekmek yediği Galatasaray’dan özür dilemelidir. Kendi adıma Galatasaray taraftarından ve Fatih Hocadan özür dilerim. Gökhan’ın da özür dilemesi gerekiyor. Yaptığı yanlıştı'

Gökhan Çıra özür diledi

 

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