Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası Tuzlasporlu Gökhan Çıra'ya 5 resmi müsabakadan men ve 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırdı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu KEREM ŞAHİN'in, kavga eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu BAYRAM OLGUN'un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET ALİ KANIÇOK'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."