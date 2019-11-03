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03.11.2019 - 11:26 |

Gökhan Gönül: Serdar golü atsaydı

Antalyaspor'u 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den itiraf geldi.

Gökhan Gönül ilk yarıda 2-0’dan sonra kaçanlar yüzünden puan kaybının eşiğinden döndüklerini söyledi.  Çarpıcı itiraflarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu,

“Futbol ceza kesmek için beklemez ama Serdar Özkan’ın pozisyonunda bize ders verdi. 2-0’dan sonra kaçırdığımız pozisyonlar nedeniyle maç 2-2’ye gelecekti. Bundan sonra böyle hatalar yapmadan yola devam etmeliyiz. İyi, kötü oyun önemli değildi, mutlaka kazanmamız gerekiyordu. İlk yarı bizim hakimiyetimizdeydi. İkinci yarı gole kadar öyleydi. Golden sonra Antalyaspor üstündü” dedi.

Kişisel performansını da değerlendiren Gökhan, “Ben işimi yapmaya çalışıyorum. İyi, kötü zamanlarım oluyor. Ben hep takım için mücadele eden bir futbolcuyum” yorumunu yaptı.

Gökhan Gönül: Serdar golü atsaydı

Gökhan Gönül: Serdar golü atsaydı
 

 

 

 

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