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24.11.2019 - 08:00 |

Gökhan istedi müzik kısıldı!

Gökhan Gönül, statta çalınan müziğin sesinin yüksekliğinden şikayetçi oldu.

Gökhan istedi müzik kısıldı!

 Kartal’ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül maç öncesi ısınma hareketleri sırasında saha kenarına gelerek statta çalınan müziğin sesinin yüksekliğinden şikayetçi oldu. Siyah-beyazlı futbolcunun tepkisinin ardından stat görevlileri müziğin sesini kıstı.

Sulama kazası
Maçın 34. dakikasında Konyaspor kalesinin hemen arkasında bulunan sulama sistemi çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Serkan Kırıntılı ıslanmamak için kalesini terk ederken, hakem Fırat Aydınus hemen oyunu durdurdu. Suyun kesilmesini bekleyen Aydınus bu duraklama nedeniyle ilk yarıya iki dakika ilave etti.

Gökhan istedi müzik kısıldı

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