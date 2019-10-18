Gökhan Zan: UEFA bu olayı çarpıtıyor, hoş değil

Sunucu: Ezgi Toper – Kamera: Fevzi Tapan

- Milli takım ile kritik bir haftayı geride bırakıyoruz. Grubumuzun lideriyiz. Şenol Güneş’li, genç jenerasyondan kurulu Milli Takım’ı siz nasıl buldunuz?

Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Euro 2008’de oynamış ve Milli Takım formasını sayısız kez giymiş biri olarak, Euro 2020 yolundaki genç kardeşlerimize, sayın hocamız Şenol Güneş’e başarılar diliyorum. Yolun çoğunu geçtik, artık İstanbul’da alacağımız bir galibiyetle bunu perçinleyeceğiz ve Euro 2020’de ülkemizi, bayrağımızı temsil edeceğiz. Çok güzel bir haftayı geride bıraktık ve özellikle Fransa’da aldığımız 1 puan çok değerliydi. Genç jenerasyonun yanında, daha önceki hocalarla çalışmış, turnuvalarda oynamış çok tecrübeli oyuncularımız da var.

“Yalnızca yetenekli değil, çok da karakterli ve bayrağı için, ülkesi için coşkuyla, özveriyle oynayan oyunculardan kurulu bir takımız. Belki en az 3 turnuva daha birlikte oynayabilecek futbolcularımız var. Merih, Zeki, Çağlar, Kaan, ki bunlar aynı pozisyonda oynadığımız arkadaşlar. Merih ve Çağlar’ı çok beğeniyorum. Başarılarının tesadüf olmadığını biliyorum. Milli takım formasını uzun yıllar taşıyabilecek pırıl pırıl çocuklar.”

- Bütün hafta gollerimizden sonra verdiğimiz asker selamlarını konuştuk. Özellikle Avrupa’da oynayan oyuncularımız kulüpleri ve taraftarları tarafından zor durumlara sokuldu. Siz bu tepkileri nasıl yorumluyorsunuz?

Asker selamı, Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon sürecinde moral ve destek olmak amacıyla verilen bir selamdı. Onlar olmasa biz de burada olmazdık. Canları pahasına ülkemizi koruyan ordumuza teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Asker selamını siyasi görmemek lazım. Bu bize ve askerimize özgü bir selam. UEFA’nın bu olayı çarpıtıp başka yerlere çekmesi hoş değil. Biz sadece spor konuşmak istiyoruz. Avrupa’ya bizden daha medeni diyoruz ama bu sayede onların da gerçek yüzünü görmüş olduk. Biz de buradan Mehmetçik’imize asker selamı gönderiyoruz.

“Griezmann’ın Macron’a verdiği selam siyasi içerikli bir selam ama bizimki Mehmetçik’e verilen bir destek.

- Lige dönüp Galatasaray ile devam edelim… Siz uzun yıllar Galatasaray forması giydiniz. Takım geçen sezonki şampiyon kadronun üzerine çok yıldız transferler yaptı ama iyi oyun izleyemiyoruz, neden?

Geçen sezondan çok farklı bir takım var. Her ne kadar kağıt üzerinde yıldız futbolcular olsa da 2012’den bu yana Galatasaray’ın şampiyonluklar yaşayan oyuncularına bir göz atalım, kanat oyuncuları çok daha hızlı ve hücuma dönük oyunculardı. Bruma, Onyekuru, biraz daha geçmişte Amrabat gibi. Ya da en son Rodrigues gibi. Bu sezon ise biraz daha set oyununu oynayan, daha olgun ve ne istediğini bilen ama bunu yavaş yapan bir Galatasaray var. Ceza sahası ve çevresine topu götürmekte zorlanan bir takım. Feghouli de Babel de çok yetenekli ama hızlı ve çabuk değiller. Falcao’yu besleyememe konusunda da bir sıkıntı var. Falcao kariyeri tartışılabilecek bir oyuncu değil ama yararlı olması için beslenmesi lazım. Kanatlardan top alması lazım. Orta sahalardan gelecek toplara çok iyi koşular yapabilecek bir oyuncu ama Kasımpaşa maçında ilk pası Belhanda’dan 80. Dakikada geldi.

- Falcao’nun beslenememesinin arka planında, maliyetinin takım içi dengeleri bozmuş olma ihtimali olabilir mi? Oyuncularda bu durumun nasıl psikolojik etkileri olur?

Herkesin kendi sözleşmesi var ve bu sözleşmeye itaat etmek zorundasınız. Sadece Belhanda ve bu sezonki Galatasaray’ı konuşmayalım. 2012’den bu yana biz Drogba’larla, Sneijder’lerle, Burak Yılmaz’larla, Felipe Melo’larla birlikte üst düzey bir takıma sahiptik. Sneijder 10 numara olmasına rağmen zaman zaman kanat oynadı. Burak Yılmaz forvet olmasına rağmen kanatta da oynadı. Yani futbolcunun kendi isteği, takımdaşlık ruhu ve özverisi önemli. Bence eksik olan biraz daha bu ruhu ortaya koyabilmek. Bu kadar yetenekli oyuncunun daha iyi olması gerek.

“Belhanda ve Feghouli Galatasaray için çok önemli oyuncular. Ama bu arkadaşlarımız Afrika Uluslar Kupası’ndan geldiler. Galatasaray Temmuz’da kamptayken bu arkadaşlar maç yaptı ve 9-10 günlük tatilden sonra hemen takıma dahil oldular. Normalde bir oyuncunun sezon sonunda en az 30 günlük bir dinlenme süresi olmalıdır. Mental olarak da hazır olmadıklarını düşünüyorum. Lemina, Seri ve Falcao da henüz form tutmadı. Galatasaray’ın bu anlamda zamana ihtiyacı var.”

- Siz Fatih Terim ile çalışmış bir oyuncu olarak, son Gençlerbirliği maçında Fatih Hoca’nın doğrudan oyuncularını sorumlu göstermesini nasıl yorumlarsınız?

Fatih Terim 8 hafta boyunca oyuncuları için konuşmadı. Ancak gözle görülen bir şey varsa da bunu söylemeli. Çünkü Galatasaray hem deplasmanda hem de içeride çok farklı. 2-3 sezondur böyle ama takım bir şekilde Mayıs’ta şampiyonlukları kazanıyor. Mühim olan nasıl başladığınızdan çok nasıl bitirdiğiniz. Fatih Hoca aslında oyuncularına cephe almadı. Sadece bir mesaj verdi. Kendisiyle hem Milli Takım hem de Galatasaray’da çalışmış biri olarak bu mesajın iyi okunması gerektiğini düşünüyorum.

“Siz yeteneklisiniz ve hoca sizde ısrar ediyor. Hocaya gidip forma aldığı için teşekkür eden var mıdır? Ya da “ben oynayamadım” diye özeleştiri yapan var mıdır? Sanmıyorum. O zaman Fatih Hoca yarın bir oyuncuyu kestiği zaman da kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Oyuncular o armanın büyüklüğünü daha iyi idrak etmeli. Özellikle eski oyuncular doyuma ulaşmış gibi davranmamalı, sorumluluk almalı. Bunu da bir tek Muslera’da görebiliyoruz. Feghouli ve Belhanda’da daha fazla sorumluluk almalı, Falcao’ya iyi ortalar yapmalı. Milli aradan sonra çok daha farklı bir G.Saray görebiliriz.”

- Savunmada Marcao ve Luyindama geçen sene iyi performans sergilemişti ama bu yıl onlar da çok formsuz ve hatalarla başladılar. İki stoperi, stoper gözüyle nasıl değerlendirirsiniz?

Burada büyük resme bakmak lazım. Takım halinde defans yapmak gerekiyor. Sadece Luyindama ve Marcao’yu eleştirmek onlara haksızlık olur. Mariano ve Nagatomo hücuma çıktığı için yeteri kadar defansa yardım etmiyorlar. Stoperler de yalnız kalıyor. Luyindama Mariano’nun, Marcao da Nagatomo’nun kademesine girmeye çalışıyor. Bekler defansı doğru oynarsa ve doğru pozisyon alırsa Marcao ve Luyindama’ya da daha az iş düşer. Evet, Luyindama riskli oynuyor ama fiziği, ikili mücadeleleri ve hava topu hakimiyeti tartışılmaz. Biraz daha basit oynamalı. Marcao da oyun geçişlerinde zaman zaman risk alıyor. Her iki oyuncu da daha risksiz oynamalı.

- Galatasaray bugün Sivasspor karşısına çıkacak. Terim’in son açıklamalarına bakarak kadroda ciddi değişiklikler olacağını düşünüyoruz. Siz nasıl bir maç beklersiniz?

Sivasspor mücadele gücü yüksek ve çok koşan bir takım. Deplasmanda sürpriz galibiyetler alabilen ve aynı zamanda attığı kadar gol yiyebilen de bir takım. Başında çok tecrübeli bir teknik adam olduğunu da unutmayalım. Galatasaray’ın şu anki adaptasyon sorununu düşünürsek kanatlarını, Belhanda’yı iyi kullanmalı ve daha kalabalık hücum etmeli. Real Madrid maçı öncesi bu maç moral ve motivasyon açısından çok önemli. Fatih Hoca da daha önce şans vermediği oyunculara şans verecektir diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ve ligde farklı bir kadro çıkabilir.

“Fatih Terim gibi sayısız kupa ve şampiyonluk kazanmış, 4 yıldızın 1,5 tanesinden fazlasını kazandırmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fatih Hoca’nın kulübede oluşu, futbolcular açısından artı bir özgüven sebebidir.”

- Galatasaray öncesi uzun bir Beşiktaş döneminiz de var. Beşiktaş’ın üst üste iki sezon şampiyonluktan ve iyi Avrupa performansından sonra bir anda böyle bir düşüşe geçmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Beşiktaş büyük bir camia. Ancak yabancı oyuncu kalitesi anlamında önceki sezonlara oranla biraz daha zayıf. Quaresma’lardan sonra bu oyuncuların gelmesi biraz garipsendi. Yaratıcı ve göze hoş gelen futbol oynayabilen oyuncular şu an yok. En önemli transferlerden biri Abdullah Avcı. Kendini ispat etmiş, kalitesini ortaya koymuş bir hoca. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Avcı da ilk defa büyük camia deneyimi yaşıyor. Kendi sistemini kabul ettirmesi için zaman lazım. Pas yüzdesi yüksek olsa da bunu yavaş yapıyorlar. Başakşehir’de bu oyuncu oynayacak kalitede oyuncular vardı ama Beşiktaş’ta olmadığını gözlemliyorum. Yine de yeni gelen oyuncuların, Beşiktaş armasına saygı göstermesi ve buna göre oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca transferleri Avcı mı yaptı yönetim mi yaptı, bu da tartışılır.

- Başkanlık seçimi takımı nasıl etkiler?

Oyuncular paralarının ödenip ödenmediğine bakıyor. Özellikle de yabancı futbolcular. Çekişmeli bir yarış olacak. Hürser Tekinoktay benim Çanakkale Dardanelspor’dan eski hocam. Sevdiğim, saydığım, Beşiktaş için yaşayan bir isim ama hocam da olsa ben yarışın Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş camiasına şimdiden hayırlı olsun. Hangi başkan seçilirse seçilsin fair play çerçevesinde bütün kulüplerle eşit mesafede kalmasını diliyorum.

- Fenerbahçe’yi de stoperleri özelinde değerlendirelim. Sezon başında Zanka ve Rami alındı ama Zanka’nın yanında orijinal bir stoper değil, bir ön libero olan Jailson’u izliyoruz. Onun da bireysel hataları olabiliyor. Siz Fenerbahçe savunmasını nasıl değerlendirirsiniz?

Dört savunma oyuncunuz var ve sadece birini oynatıyorsunuz. Tabii bu Ersun Yanal’ın takdiridir ancak bir defans oyuncusu olarak o bölgede o mevkiinin oyuncularının oynaması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar topu oyuna çok doğru ve iyi sokamasalar da o oyuncuların da kesici özelliklerinden, savaşçı kimliklerinden yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Zanka’nın yanına Jailson yerine ya Rami ya da Serdar Aziz gelmeli. Öbür türlü kafalarda, “oynatmayacaksanız neden bu oyuncuları transfer ettiniz” diye soru işaretleri oluşmaya başlar. Yine de Ersun Yanal hangi dinamiklere göre karar veriyor bilemiyoruz. Antrenman performanslarında ya da takım içi uyumda bir sıkıntı var mı bilmiyoruz. Ama Jailson’un savunma anlayışının zayıf olduğunu da biliyoruz. Savunma yapmak bir sanattır.

- Sizin kariyer planlarınızla bitirelim… Yorumculuk yapıyorsunuz ama sizi teknik görevlerde de görebilir miyiz ilerleyen zamanlarda?

Antrenörlük eğitimleri alıyorum. İnşallah 1-2 yıl içerisinde pro-lisansa da sahip olacağım. Ben Hatayspor altyapısında yetiştim ve geçen sezon Gazişehir Gaziantep ile final oynayan takımın da sportif direktörüydüm. O zaman kurulan kadroda bir payım oldu. Bu vesileyle antrenörlüğün ne kadar zor olduğunu da gözlemlemiş oldum. Her şeyin sonuç odaklı olduğunu, istikrar ve gelişme odaklı olmadığımızı gözlemliyoruz. Maalesef hocalarımızın çoğu 7. haftayı zor görüyor. Bazı kriterler getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellkle genç jenerasyonun desteklenmesi gerekir. Schalke 04’ün hocası daha 33-34 yaşında ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteriyor. Ülkemizde ise birkaç teknik adam aynı takımlarda dönüp duruyor. Aynı şekilde yönetimlerde de sporun içinde yer almış isimlerin bulunması gerekir.

“Bir üniversitede spor hukuku ve yönetimi sertifika programına katıldım. Londra ve Kanada’da dil eğitimleri aldım, yeni geldim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Bir anda bir yerlere gelmektense doğru zaman ve stratejilerle ilerlemek istiyorum. Teknik ekipte mi olur, yönetimde mi olur bunu zamanla göreceğiz.”

- Son olarak ligin en beğendiğiniz savunma oyuncularını sorayım.

Ligde pek kimseyi beğenmiyorum ama Türk oyunculardan Merih ve Çağlar’ı söyleyebilirim. Gerekirse ligimizden uzak olsun, biz kaliteyi konuşalım.