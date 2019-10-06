Gökhan’ın yerine Douglas

Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.



Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda, ısınma hareketleri ve çeşitli pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman şut programıyla tamamlandı.



Kartal’da teknik heyetin, Alanyaspor maçını düşünerek Wolverhampton’a karşı riske etmediği Burak Yılmaz ve Victor Ruiz bugün ilk 11’de forma giyecek. Abdoulay Diaby ve Kevin N’Koudou da sahada olacak. İngiliz ekibiyle oynanan maçta sakatlık geçiren Gökhan Gönül ise takımdaki yerini alamayacak. MR’ı çekilen ve sol üst arka adalesinde 1. derece zorlanma belirlenen Gökhan’ın yerine sağ bekte Douglas görev yapacak.