Göksel Gümüşdağ: "Vedat Muriqi aldatan bir oyuncu oldu"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Öncelikle Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TFF'YE GÖNDERDİĞİMİZ TEKLİF MAİLİ AÇILMAMIŞ"

Gümüşdağ, 8 Ocak tarihinde TFF'ye Kulüpler Birliği Vakfı aracılığıyla talimatlarla ilgili değişiklik teklifi önerdiklerini ifade ederek, "Başakşehir Futbol Kulübü'nün teklifi şuydu; her kategori kendi alanında değerlendirilsin. Yani kupada kart gören kupada, ligde gören ligde cezasını çeksin. Çünkü bugün baktığınızda Trabzonspor Galatasaray biz oyuncularımızın çoğunu kupada kart gördükleri için ligde oynatamadık. Bu talimatın değişikliğini talep etmiştik ama 8 ocaktan beri federasyona gitmesine rağmen elektronik postada açılmamış bile. Eğer siz bu tip konuları gününde müdahale etmezseniz önünüzde bir kaos olarak düşer. Hayatın her alanında böyledir. Günü geldiğinde bu sorunu çözeceksiniz yoksa bugün bütün takımlar burada sıkıntı yaşıyor. Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı aldatmayan cezalandırıldı. O zaman ne oluyor siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz bu çok doğru bir şey değil. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir Muriqi ama bana göre aldatan bir oyuncu oldu. Dolayısıyla federasyon asli değerleri bu etik değerleri korumaktır. Tüm kulüpler bunu korumak durumundadır. Bu tip konulara hızlı bir şekilde müdahale etmesi lazım Futbol Federasyonu'nun her alanda daha gayreti olması lazım. Bunu özellikle belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ OYUNLA MURİQİ DE OLMASAYDI BİZİ YENERLERDİ"

Fenerbahçe'nin bugünkü oyunuyla Vedat Muriqi kadroda olmasa dahi kendilerini yenebileceklerini dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Çünkü onlar daha isteyen taraftı. Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Topal'ın ayağı çatladı faul bile vermedi ama netice ona bağlı değil. Neticeye tesir eden bir hakem hatası olmadı" diye konuştu.

"16 HAFTADA KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR"

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yarışı hakkında ise şöyle konuştu: "Yarışta devam ediyoruz. 16 hafta var. Ligde 2'nci 3'üncü sıra içinde devam ediyoruz. 16 haftada köprünün altından çok sular akar. Başakşehir zirveye asılmaya devam edecek."

"YÖNETİCİ NORMALDE MİXED ZONE'DA KONUŞUR"

Mixed Zone alanında yöneticilerin açıklama yapamamasını da eleştiren Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı: "Bu yanlış. Talimat değişikliğini orada da yapmak lazım. Herkes kupayı kart temizleme alanı buldu. Orada gidip kartlarını temizliyor. Dolayısıyla bu komik bir şey. Yönetici normalde Mixed Zone'da konuşur. Basın mensubu arkadaşlara da bu eziyet doğru değil. BU talimatın TFF tarafından değiştirilmesi lazım."

