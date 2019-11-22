SÃ¼per Lig'in 12'nci haftasÄ±nda Galatasaray deplasmanÄ±ndan elde edilen 1-0'lÄ±k galibiyetin ardÄ±ndan Medipol BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ mÃ¼cadele sonunda galibiyeti deÄŸerlendirdi.Â

Ligde iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirten GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Ligde Ã¶zellikle son haftalardaki iyi gidiÅŸmiz Ã¶nemli, lig daha Ã§ok uzun. Rakibimizden uzun aradan sonra galibiyet almak Ã¶nemli ve anlamlÄ±. BaÅŸta teknik direktÃ¶r ve futbolcularÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere herkesi tebrik ediyorum. PerÅŸembe UEFA'da Ã§ok ciddi ve Ã¶nemli bir Roma maÃ§Ä±mÄ±z var. Nerdeyse ÅŸu an Ã¼lke puanÄ±na katkÄ± veren tek takÄ±mÄ±z, keÅŸke diÄŸer takÄ±mlarda vermiÅŸ olsaydÄ±. Ä°nÅŸallah oradan da puan ile Ã§Ä±karsak gurup liderliÄŸini devam ettirip gurptan Ã§Ä±kabilirz. Renkleri ayÄ±rmaksÄ±zÄ±n tÃ¼m taraftarlarÄ± stada davet ediyorum. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel bir maÃ§ olur" dedi.Â

"41 MAÃ‡LIK SERÄ°YÄ° SONA ERDÄ°RMEK Ã–NEMLÄ°"

Galatasaray'Ä±n iÃ§ sahada 41 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisine son verdikleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Bizim iÃ§in 41 maÃ§lÄ±k seriyi sona erdirmek Ã¶nemli, anlamlÄ± ve mutluluk verici. Ã‡ok fazla abartmaya da gerek yok. Ã–nemli olan 3 puandÄ±" diye konuÅŸtu.

"ÅžAMPÄ°YONLUK NEDEN OLMASIN"

Åžampiyonluk iÃ§in iddialÄ± konuÅŸan GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Neden olmasÄ±n. Son yÄ±llarda ligde 1-2 olan bir BaÅŸakÅŸehir oluyor, neden olmasÄ±n" dedi.Â

"ARDA'NIN FATÄ°H TERÄ°M'E SAYGI DUYMASI NORMAL"

Arda Turan'Ä±n maÃ§ Ã¶ncesi Fatih Terim'in yanÄ±na gitmesiyle ilgili olarak da GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Arda Turan'Ä±n Fatih Terim'in elini Ã¶pmesi Ã§ok doÄŸal. Uzun yÄ±llar Galatasaray'da ve milli takÄ±mda hocalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ bir isim, yaÅŸ olarak da babasÄ± yaÅŸÄ±nda. SaygÄ± olmasÄ± normal" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"MÄ°LLÄ° TAKIMDA OYUNCULARIMIZ VAR, GURUR VERÄ°CÄ°"

Milli takÄ±mda yer alan oyuncularÄ± iÃ§in GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Ä°rfan, Mahmut, Mert GÃ¼nok, BaÅŸakÅŸehir'in milli takÄ±mÄ±n 11'inde yer bulan oyuncular ve bizim oyuncularÄ±mÄ±z. Bu gurur ve mutluluk verici. 3+2 diyorum ben Cengiz Ãœnder var ve Emre BelÃ¶zoÄŸlu var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.