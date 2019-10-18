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18.10.2019 - 12:45 | | İSTANBUL (AA)

Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe 3 oyuncumuza teklif yaptı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü  Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fransa-Türkiye maçına göre A Milli Futbol Takımı'na en  çok oyuncu veren kulüp olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın son  oynadığı Fransa mücadelesinde 3 oyuncularının ilk 11'de olduğunu hatırlatarak,  "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ülkemizin güzide  takımlarının ilk 11'de toplam 2 oyuncusu var, Başakşehir'den 3 oyuncu var. Bu  bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesi." dedi.

Bunun "Medipol Başakşehir" projesinin başarısını da ortaya koyduğunun  altını çizen Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Fransa maçları hepimizi inanılmaz mutlu etti. Başakşehir Futbol  Kulübünün ayrıca mutluğu şu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor  gibi ülkemizin güzide takımlarının ilk 11'de 2 oyuncusu var, Başakşehir'den 3  oyuncu var. Mert, Mahmut ve İrfan Can Kahveci... Bunun yanında 4 yıl önce futbolu  bırakmayı düşünen bir Emre Belözoğlu'nu düşündüğünüzde, ona kucak açıp  inandığımızı ve bu ailenin içerisine katılmasının onu futbola döndüreceğine  inandığımız için o gün davet ettik, kendisi de geldi. Dört yıl önce futbolu  bırakacak birisi bugün milli takımın en önemli oyuncusu ve kaptanlığını yapıyor.  Onun yanında Cengiz Ünder, aynı durumda. Bize geldiğinde 1 sene içerisinde  hepimizi şaşırttı ve tarih yazdı. Bugün Roma'da muazzam bir çıkış yaptı,  sözleşmesi uzatıldı ve bugün milli takımın en önemli oyuncusu. Baktığınızda 3 2  gibi ilk 11'de oynayan... Bu projenin çok önemli bir proje olduğunu,  Başakşehir'in 5 yılda Türk futboluna her açıdan çok önemli şeyler kazandırdığını,  sadece kendi başarısı değil, milli takıma da önemli oyuncular kazandırdığını  görüyoruz."

Kadrolarında, A Milli Takım'ın kaptanlığını yapmış Arda Turan ve  Mehmet Topal gibi iki deneyimli ismin de bulunduğunu belirten Göksel Gümüşdağ,  "Onların da yakın zamanda eski enerjilerini yakalayıp A Milli Takım'a  gideceklerine inanıyorum. Dolayısıyla proje doğru olunca sonuçları da doğru  oluyor. Ümit Milli Takım da aynı şekilde. Ümit Milli Takım'ın kaptanı Berkay ve  sol bek Cemali bizim takımımızda, Cemali, Eskişehirspor'da kiralık olarak devam  ediyor. Başakşehir A ve Ümit Milli Takım'a oyuncu vermeye devam ediyor. Ben  inanıyorum ki bu gruptan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu) Allah'ın izniyle  Avrupa Şampiyonası'na gideriz." ifadelerini kullandı.

Kulübün şirket mantığı ile yönetilmesi ve uzun soluklu planlar  yapmalarının başarıyı getirdiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Emin adımlarla, uzun  vadeli planlar yaptığınızda, teknik direktörden oyuncunuza kadar herkes bu işe  çok daha fazla odaklanıyor. Biz de çok yoğun bir şekilde kulübe zaman ayırıyoruz.  Burada en üstten en alta kadar herkesin büyük emeği var. Beş yılda ilk beşin  içinden çıkmayan, beş bile olmayan, Avrupa'ya sürekli oyuncu satmış bir kulüp."  şeklinde konuştu.

"Mert'i Avrupa takip ediyor ve takip eden kulüpleri de biliyoruz"

Milli takıma gönderdikleri oyuncuları da doğru planlamanın sonucu  olarak kulübe kazandırdıklarını aktaran Başkan Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Mahmut Tekdemir, bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu. Bugün A  Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncusu. Sıfır maliyet. Baktığınızda Mert Günok,  Bursa'da ikinci kaleciydi, biz çok inandık, istedik. Onu da ikinci kaleci olarak  değerlendirmek isteyen kulüpler vardı. O, projeye inandı, geldi ve inanılmaz bir  çıkış yaptı. Mert, bugün milli takımın oynadığı 8 maçın 6'sında kalesini gole  kapattı. Sekiz maçta 3 gol yedi. Bu inanılmaz bir şey. Mert'i Avrupa takip ediyor  ve takip eden kulüpleri de biliyoruz. İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nden çok  ucuz bir maliyete almıştım, bugün inanılmaz bir noktaya geldi, daha da iyi bir  noktaya gelecek. Yeteneğine çok inanıyorum. O da yakın zamanda Avrupa'ya gidecek  kalitede bir oyuncu. Dolayısıyla bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Mert'e de Mahmut'a da ve İrfan Can Kahveci'ye ve diğer oyuncularımıza  da çok teklifler geldi. Fakat Başakşehir sürekli zirveyi zorlayan ve hedefleri  olan bir takım. Dolayısıyla biz bu tekliflere olumlu bakmadık." ifadelerini  kullanan Göksel Gümüşdağ, "Mert, İrfan, Mahmut ve Visca'nın yanı sıra takımdaki  çoğu oyuncunun Avrupa'da izlendiğini biliyorum. Bizim de hedefimiz var, kendi  hedefimize doğru, zirveye doğru aynı yarışta bu sene de devam edeceğiz. Geçen  sene en iyi iki kaleciden birinin Mert olduğunu düşünüyorum. Bu sene de maşallah  iyi başladı. Bence Fransa maçında herkesin büyük emeği var ama Mert gerçekten o  maçın kahramanı, UEFA da ilk 11'inde yer verdi. Ben daha da iyi olacağına  inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den 3 oyuncuya teklif

Sezon başında Mert, Mahmut ve İrfan için Fenerbahçe'den teklif  aldıklarını açıklayan Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Sadece İrfan Can ile ilgili değil Mahmut ve Mert ile ilgili teklifler  de aldık. Fenerbahçe Kulübünden de teklif geldi, farklı kulüplerden de teklif  geldi. Ama biz vermeyi düşünmedik. Hedefe koşan bir takımız, şu an böyle bir şey  düşünmedik. Onlar da bu ailenin içerisinden ayrılmak istemediler. Belki gelecekte  farklı bir değerlendirme olabilir ama bugün için takım içinde kalmalarını tercih  ettik."

"Kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum"

Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden aday  olacağı iddialarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:  

"Sağ olsun kulüp başkanlarımızın neredeyse tamamı bu konuda beni  aradı. 'Başkanım siz üç sene yaptınız, güzel bir dönem geçirdiniz, lütfen gene  Kulüpler Birliği Başkanlığı noktasında aday olun' diye. Hepsine teşekkür ettim,  'Özellikle şu an Başakşehir Futbol Kulübü ve diğer konularla ilgili yoğun bir  gündemim var, ben o görevi yaptım, dolayısıyla 18 kulübün içerisinde bu görevi  üstlenecek değerli arkadaşlarımız var.' dedim. Fikret Orman'ın pazar günü  itibarıyla Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı düşer. 10 gün içerisinde olağanüstü  bir kongre yapılır, 18 kulübün içinden benim dışımda birisi aday olursa  destekleriz. İnanıyorum ki o arkadaş da önemli katkılar sağlar. Fikret Bey de sağ  olsun önemli katkılar sağladı ama böyle bir karar almış, saygı duymaktan başka  bir şey yok. Ona hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni birlik başkanını  seçeriz."

Gümüşdağ, "Aday olmama kararınız kesin mi?" sorusuna ise, "Tabii. Ben  Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yeterince yaptım. Bundan sonra başka bir  arkadaşa teslim etmemiz daha uygundur. Kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum."  yanıtını verdi.

"Asker selamına soruşturma utanç verici"

UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na  soruşturma başlatmasına ilişkin Başkan Gümüşdağ, "Oyuncularımızın, Barış Pınarı  Harekatı'nın yaşandığı bir dönemde duygularını, sevgilerini, desteklerini asker  selamıyla yollamaları kadar doğal bir şey yok. Biz Türk toplumu olarak, hepimiz  Mehmetçik'iz. Burada bir sıkıntı yok. Bugün bize de deseler atlar gideriz. Onun  için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in bu çifte standardı devam ettirmemesi  gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransız bir futbolcu, kendi cumhurbaşkanına asker selamı verdiği  zaman bir şey olmuyor ve bir maçta oyuncularımızın asker selamı vermelerinden  dolayı bize bir soruşturma açılıyorsa bu utanç verici bir şeydir. Sayın  Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız, İngiltere'de Türk futbolcuları ziyaret  ediyor. Bu olay oluyor. Almanya Federasyonu tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyor. Bu  anlaşılır bir şey değil. Bizim duygularımız çok farklıdır. Biz ülkemize,  vatanımıza, bayrağımıza, başkanımıza her şeyimize sahip çıkarız. Biz  duygularımızı saklayamayız; hele hele terör örgütüyle böyle haklı bir mücadele  döneminde. Ülkede bir savaş yok, terör örgütüyle mücadele var ve bunları  temizlemekle ilgili ülkedeki tüm askerlerimiz seferber. Onlara duadan, destekten  başka ne yapabiliriz. Biz böyle bir duyguyu yaşarken, bunları farklı  soruşturmalarla yıldıracaklarını düşünüyorlar. Hiç doğru bulmuyorum ve bence  futbola siyaseti onlar karıştırıyor."

Gümüşdağ, açılan soruşturmadan bir ceza çıkmasını beklemediğini  vurguladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in birçok konuda çifte standart  uyguladığını ileri süren Gümüşdağ, "Neredeyse bizim şampiyon olan takımımız  Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Almanya,  Fransa, İspanya hepsi gidiyor, öbür tarafa döndüğünüzde Türkiye, Macaristan,  Ukrayna... böyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ne katılma sistemini de  değiştirirken yine büyük kulüplerin taleplerini ön plana aldılar ve  desteklediler. Bugün baktığınızda her konuda bir çifte standart var. Bu çifte  standardı her alanda görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Oyuncumuz Türk olduğu için bunu yapıyorlar"

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya  İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk  Şahin'e sahip çıkmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Gümüşdağ, "UEFA Başkanı'ndan  bir ses seda var mı? Bir oyuncunun kendi mesajında vatanımıza, askerimize Allah  yardımcısı olsun demesinden dolayı hemen kendi kulübünün medyası 'bunu kaldır'  diyor. Arkasından eve gidiyor, idari menajer arıyor, 'Bunu kaldırmazsan kadro  dışı kalacaksın.' diyor. Ama Enver Cenk Şahin aslan gibi bir çocuk. Biliyorsunuz  7 yıl bizde oynadı, o kulübe biz sattık onu. Ama bakıyorsunuz çifte standardı  dünya basını biliyor ama UEFA'dan tık yok. Bu nasıl bir çifte standart  anlayamıyorum. Bu çocuğun futbol oynaması sözleşmesine bağlı bir şey.  Sözleşmesine rağmen bu paylaşımı yaptığın için bu takımda oynayamazsın diyorlar."  ifadelerini kullandı.

Enver Cenk'i gösterdiği duruştan dolayı kulübe çağırdığını ve alnından  öptüğünü söyleyen Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Sen bu takıma gel, antrenmanlarına çık, resmi yazışmayı da yapıyoruz.  Eğer ocak ayında da serbest kalırsan, gel A takımda Başakşehir formasını giy. 'Bu  ülke, bu Başakşehir seni yalnız bırakmaz.' dedim. Evelallah sonuna kadar  yanındayız. Onu da tebrik ediyorum, o mesajı kaldırmadığı için. Anlamadığım  Almanya Futbol Federasyonu buna nasıl ses çıkarmıyor. UEFA buna nasıl müdahale  etmiyor. Burada bir oyuncu kendi vatanında terörle bir mücadelesi varsa bir mesaj  kullanmış olsa biz bunu nasıl kadro dışı yapabiliriz. Biz bunu yapsak dünya ayağa  kalkar. Oyuncumuz Türk olduğu için bunu yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey  değil. Ne insan ne vicdan bunu kabul etmez. Ama hiç merak etmesinler Enver Cenk  Şahin'e takım var. Hem de UEFA'da oynayan bir takım var Allah'ın izniyle. İdmana  çıkmak onun en doğal hakkı. Antrenmana çıkmazsa kondisyonu biter. Dolayısıyla  sözleşme şartlarını yerine getirmiyorsunuz. Bunları tüm dünya seyrediyor, herkes  görmeye devam etsin. Yazık..."

 

 

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