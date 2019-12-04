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04.12.2019 - 02:52 | | AA

Göksel GümüÅŸdaÄŸ'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'i ziyaret etti.Â

Göksel GümüÅŸdaÄŸ'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'i ziyaret etti.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸen ziyarete TFF BaÅŸkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan KamÄ±ÅŸlÄ±, yÃ¶netim ve icra kurulu Ã¼yesi Hamit AltÄ±ntop, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri AlkÄ±n Kalkavan, Ä°smail Erdem, genel sekreter Kadir KardaÅŸ ile turuncu-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Ã¼st yÃ¶netici (CEO) Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t katÄ±ldÄ±.Â 

Ziyarette BaÅŸkan Nihat Ã–zdemir tarafÄ±ndan GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ ve beraberindekilere A Milli TakÄ±m formasÄ± hediye edildi.Â 

GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ da Nihat Ã–zdemir'e A Milli TakÄ±m oyuncularÄ± Mert GÃ¼nok, Ä°rfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Berkay Ã–zcan tarafÄ±ndan imzalanan Medipol BaÅŸakÅŸehir formasÄ±nÄ± takdim etti.

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