CELAL UMUT EREN

-Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilk 5 haftalık hücum rakamları derbi öncesi bazı ipuçlarını içinde barındırıyor. Buna göre, sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada topladığı 10 puan ve hücumdaki aktifliğiyle öne çıkıyor.

-Sarı-kırmızılılar ise hücum istatistiklerinde geriden geliyor ve 5 haftada 8 puanda bulunuyor. Bu tabloda dünya çapında kendini ispat etmiş Falcao ile parlamaya hazır Muriç’in çekişmesi heyecan verici olacak.

Son yıllarda üç büyükler arasında oynanan derbi mücadelelerinde yıldızlardan çok teknik direktörlerin hamleleri ve taktikleri konuşuldu. Ancak bu sefer bu durum ciddi ölçüde değişti. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi açık bir şekilde golcülerin randevusu olacak.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü transferi Radamel Falcao ve Fenerbahçe’nin sezona çok iyi başlayarak Avrupa’da adından söz ettiren yıldızı Vedat Muriç, iki takımın kozları olarak öne çıkıyor. Derbi zaferi için yapılan planların özetinde aslında şu yatıyor; ‘Gol atan kazanır.”

Bu durumu biraz daha açarsak, ligde ve Avrupa’da Galatasaray ile 3 maça çıkan Falcao, 1 gol attı. Muriç ise ilk 5 haftada 3 gol 1 asistle sahada kaldı. Kolombiyalı Falcao, maç başına 1.5 şut ortalaması tutturdu, maç başına 1.0’lık isabetli şut ortalaması gördü, maç başına 1.0 hava topu kazanma ortalaması yakaladı, yüzde 85’lik pas isabet oranıyla oynadı.

Kosovalı Muriç hem Süper Lig’i iyi bilmesi hem de daha erken transfer olması sebebiyle ilk 5 haftada maç başına 3.6’lık şut ortalaması ve 1.8’lik isabetli şut ortalamasına imza attı. Pas oranı yüzde 71’le daha geride olan 25 yaşındaki forvet, hava topunda maç başına 4.2’lik başarı ortalamasını yaşadı. İki yıldızın bir diğer ortak özelliğiyse ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde boy gösterecek olmaları. İki yeni transferin, Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelesi aslında saha içerisindeki en merak edilen mücadele. Bir yerde dünya çapında kendini ispat etmiş Falcao’ya karşı diğer tarafta da Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanan parlamaya hazır Muriç’in çekişmesi şimdiden heyecan verici.



Hücum farkı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilk 5 haftalık hücum rakamları derbi öncesi bazı ipuçlarını içinde barındırıyor. Buna göre, sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada topladığı 10 puan ve hücumdaki aktifliğiyle öne çıkıyor.



Sarı-kırmızılılar ise geçen sezona oranla daha düşük kaldığı hücum istatistiklerinde geriden geliyor ve 5 haftada 8 puanda bulunuyor. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’si 5 haftada 11 gol bulurken, maç başına 2.2 gol ortalaması yakaladı. Ayrıca maç başına 15.4 şut ortalaması gören sarı-lacivertli takım, 6.6 da isabetli şut ortalamasına sahip. Fenerbahçe’de 5 maçta 3 gol 1 asistle oynayan Muriç ve 5 maçta 5 asist yapan Max Kruse, hücumun liderleri. Galatasaray’da durum daha düşük seviyede. Sarı-kırmızılar, 5 haftada 6 gol atabildi.



Maç başına 1.2 gol bulan Aslan, yine maç başına 10.6’lık şut ortalaması ve 5.4’lük isabetli şut ortalaması tutturdu. Cim-Bom’da 5 haftada 2 gol kaydeden Ryan Babel en skorer isim.