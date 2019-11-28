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28.11.2019 - 09:48 |

'Gol makinesi' Haaland durmak bilmiyor!

Red Bull Salzburg'un Genk'i deplasmanda 4-1 yendiği maçta yine ağları havalandıran 19 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 8'e yükseltti.

Skorer Dış Haberler - Şampiyonlar Ligi'nin 'gol makinesi' Erling Haaland göz kamaştıran performansına bir yenisini daha ekledi.

5. hafta müsabakasında Red Bull Salzburg, Genk'i Belçika'da 4-1 yenerken, 87. dakikada sahne alan Norveçli forvet, takımının 4. golüne imzasını koydu.

Böylelikle Devler Ligi arenasında gol sayısını 8'e yükselten Norveçli forvet, bu kulvarda 'grupların ilk 5 haftasında da ağları sallayan en genç futbolcu' unvanını eline geçirdi.

Avusturya Ligi'nde 15 gol, 6 asist 

19 yaşındaki oyuncunun Avusturya Ligi'nde 15 gol, 6 asist; Avusturya Kupası'nda da 4 golü bulunuyor.

Gol makinesi Haaland durmak bilmiyor

Gol makinesi Haaland durmak bilmiyor

 

    Rakibi bozmak diye buna denir!
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