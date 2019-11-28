'Gol makinesi' Haaland durmak bilmiyor!

Skorer Dış Haberler - Şampiyonlar Ligi'nin 'gol makinesi' Erling Haaland göz kamaştıran performansına bir yenisini daha ekledi.

5. hafta müsabakasında Red Bull Salzburg, Genk'i Belçika'da 4-1 yenerken, 87. dakikada sahne alan Norveçli forvet, takımının 4. golüne imzasını koydu.

Böylelikle Devler Ligi arenasında gol sayısını 8'e yükselten Norveçli forvet, bu kulvarda 'grupların ilk 5 haftasında da ağları sallayan en genç futbolcu' unvanını eline geçirdi.

Avusturya Ligi'nde 15 gol, 6 asist

19 yaşındaki oyuncunun Avusturya Ligi'nde 15 gol, 6 asist; Avusturya Kupası'nda da 4 golü bulunuyor.