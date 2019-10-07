Golcü çok, sonuç yok

CELAL UMUT EREN

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, özellikle hücum yollarında tıkandı. Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında da sessiz kalan Aslan, arka arkaya 3 maçı boş geçmiş oldu.



Sezon başında flaş transferiyle hücum hattına güç katan Cim-Bom, buna karşın üretkenlikten uzak kaldı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde 9 maça çıkan Galatasaray, sadece 6 gol atabildi. Ligde, Denizlispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında gol bulamayan Fatih Terim’in takımı, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 2 maçta Club Brugge ve PSG ağlarını sarsamadı.



Kadroda; Radamel Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Andone gibi hücum gücü yüksek oyuncular bulunduran Galatasaray, bir türlü aradığı ritmi bulamadı. Sarı-kırmızılı ekip, lig ve Avrupa maçları baz alındığında 9 karşılaşma ölçeğinde maç başına 0.6’lık bir gol ortalamasında kaldı ve başarısızlık yaşadı. Fatih Terim’in takımında; en golcü isim yalnızca 2 golü olan Ryan Babel...