Golcü için sayılı gün!

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun golcü transferinde somut adımlar atacağız açıklaması bordo-mavili taraftarı heyecanlandırsa da yeni forvetin daha takıma katılamaması teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Daniel Sturridge ve Adebayor gibi yıldız isimleri listesine alsa da yönetim yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkaramayınca Teknik Direktör Ünal Karaman’ın adeta eli kolu bağlandı. Tecrübeli çalıştırıcı takımdaki golcü eksikliğine vurgu yapsa da Avrupa Ligi’nde 3. Ön eleme turunda oynanacak Sparta Prag kaçları öncesi eğer iki gün içinde transfer yapılmazsa forvette Ekuban’ı değerlendirmek zorunda kalacak.

Trabzonspor yeni forvetini yarından sonra kadrosuna katarsa bu futbolcuyu Avrupa’da oynatmak için Sparta Prag’ı elerse ikinci turu bekleyecek.

Fernandes geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer Sporting Lizbon’un 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes’i dün Türkiye’ye getirdi. Kiralık olarak kadroya dahil edilecek olan 1,94 boyundaki Ivanildo’nun herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda sözleşme imzalayacağı belirtildi.