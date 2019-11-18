Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş HaberleriGolcü listesi belli oldu
18.11.2019 - 08:00 |

Golcü listesi belli oldu

Ara transferde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı yöneticilerle bir araya geldi

Golcü listesi belli oldu

Ara transferde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futboldan sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu.
Siyah-beyazlıların, yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı geniş bir golcü listesi hazırladığı aktarıldı. Yöneticiler önümüzdeki günlerde listedeki isimlerin kulüpleri ve menajerleriyle temas kuracak. Bütçe disiplinine çok dikkat eden siyah-beyazlılar golcü transferinde öncelikle kiralama seçeneğini uygulamaya çalışacak. Koşulların cazip olması halinde yeni santrfor için belli bir miktar bonservis bedeli de ödenecek.
Bu arada Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni forvetin devre arası hazırlık kampına mutlaka yetişmesini istediği öğrenildi. Sezon başında geciken transferler nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Avcı’nın, yeni golcünün mümkün olan en kısa sürede kadroya katılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi.

 

Irkçı saldırı sonrası golünü atıp taraftara koştu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her şey hazır!

Her şey hazır!

Atiba yetişiyor

Atiba yetişiyor

Korkulu rüya cuma maçları

Korkulu rüya cuma maçları

Fikir fırtınası

Fikir fırtınası

Sıradaki Haber