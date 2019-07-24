Golcü vetosu!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen forvet adayları sonrası teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti. Son olarak Kolombiyalı forvet Miguel Borja adının öne çıkması sonrası Abdullah Avcı, yeni bir golcüye ihtiyaç duymadığını belirtti.

Avcı’nın siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede, elindeki alternatiflere güvendiğini söylediği bildirildi. Buna göre, tecrübeli çalıştırıcının başta Burak Yılmaz olmak üzere Umut Nayir ve Güven Yalçın gibi isimlerle yola devam etmek istediği öğrenildi.

Özellikle Burak Yılmaz’ın kadrolarında olmasından dolayı memnun olduğu kaydedilen Avcı’nın Umut ile Güven’e de tam not verdiği vurgulandı. Başarılı teknik adamın yeni bir forvet transferiyle hem takım içi mali dengeleri bozabileceği hem de kadroda teknik anlamda sıkıntı oluşabileceğini aktardığı dile getirildi.

Kamp sonrası

Öte yandan orta sahada Adem Ljajic gibi hücuma yatkın bir isim olduğunu da anımsatan Abdullah Avcı’nın formunu her geçen gün artıran Ricardo Quaresma gibi bir opsiyonu olduğunun da altını çizdi. 55 yaşındaki antrenör, daha çok sol bek, sağ bek ve orta saha transferlerine ağırlık vermek istiyor.

Bunun tam tersi olarak ise siyah-beyazlı yönetim forvet transferine sıcak bakıyor. Beşiktaşlı idareciler kamp dönemi bittikten sonra ağustos ayı içerisinde yeniden bir ‘golcü’ toplantısı yapmanın faydalı olacağı görüşünü taşıyor.