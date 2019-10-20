Golfçüler Kemer’de buluştu

En iyi cilt bakım markası olan MBR Cosmetics, golfün en iyilerini bir araya getirdi. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan ‘MBR Cosmetics Masters’a uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü ev sahipliği yaptı.

Önceki gün junior oyuncularla başlayan organizasyonda dünkü müsabakalar da büyük bir heyecana sahne oldu. Toplamda 88 golfçünün katıldığı müsabakalarda oyuncular arasında Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Ahmet Özyazıcı, Ali Nuri Türker, Hakan Çarmıklı, Neriman Erim, Mustafa Sarıoğlu, Nükhet Sebükcebe’nin de bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.Country Golf Kulübü’nde bugün 10.00’daki müsabakalarla devam edecek olan organizasyon 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.