Gomis: Falcao ile telefonda konuştum

Galatasaray'ın 2017/18 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta attığı 29 golle aslan payına sahip olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Foot Mercato adlı internet sitesine konuşan Fransız santrfor, söz konusu süreçte oynadığı rolü de anlatırken meslektaşının Sarı Kırmızılı kulüpte başarılı olacağından emin olduğunu söyledi.

"Falcao ile Galatasaray'a gitmeden önce telefonda konuşma şansımız oldu. Ona Galatasaray'da inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim." diyen 34 yaşındaki futbolcu, "Kendisinin gollerine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray ve Fatih Terim'in oyun anlayışı forvet oyuncularını sürekli beslenmesine dayalı." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı yıldızın Avrupa'nın başka bir ülkesinde asla göremeyeceği kadar güzel zamanlar geçireceğini belirten Gomis, "Türklerin şehirlerini algılama biçimi ve tüm hayatlarını takımlarına adamaları, Falcao'nun büyük bir sevgiyle karşılaşmasını ve taraftarları için kendisini aşmasını sağlayacak. Zaten karşılama töreni de bunun bir kanıtıydı." şeklinde konuştu.