Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray HaberleriGomis'ten Galatasaray'a mesaj: Dönmeye hazırım
18.11.2019 - 08:24 |

Gomis'ten Galatasaray'a mesaj: Dönmeye hazırım

Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalple “Her zaman yanınızdayım” diyen Bafetimbi Gomis, Ocak ayında yeniden Aslan olabilir. Yakın çevresine konuşan 34 yaşındaki santrfor, “Galatasaray taraftarı benim için özel. İstanbul’u çok özlüyorum. Eğer şartlar oluşursa, dönmeye hazırım” sözleriyle ateşi yaktı.

Galatasaray’da gündem forvet transferi...

Andone’nin şok sakatlığının ardından Falcao’dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone’nin dönüşü Mart ayını bulabilir.

Falcao ise yoğun tedaviye rağmen bir türlü toparlanamıyor. Yani teknik heyet, Kolombiyalı yıldıza göre plan yapamıyor. İşte tam da bu ortamda tanıdık bir isimden mesaj geldi: Bafetimbi Gomis. Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalp koydu ve “Her zaman yanınızdayım” dedi.

Bu mesaj Sarı-Kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırırken, Gomis’in Galatasaray Yönetimi’nden haber beklediği belirtildi.

Başkan ile arası kötü
Yakın çevresine konuşan Gomis’in, “Galatasaray taraftarı benim için çok özel. İstanbul’u da çok özlüyorum. Orada güzel dostluklarım var. Eğer şartlar oluşursa, ben her zaman dönmeye hazırım. Neden olmasın” dediği öğrenildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Başkan Mustafa Cengiz ile Gomis arasındaki buzların erimesi de şart. Daha önce havalimanında Gomis’in selam vermediği Başkan, sonrasında “Selam verse ne olur, vermese ne olur. Bizden para istedi. O rakamları veremediğimiz için ayrıldı” açıklaması yapmıştı.

Gomisten Galatasaraya mesaj: Dönmeye hazırım

Gomisten Galatasaraya mesaj: Dönmeye hazırım

Gökhan Dinç: 'Semih Özsoy, Ali Koç’un yurt dışında olmasını fırsat bilmiş...'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İç saha uyarısı!

İç saha uyarısı!

Golcü listesi belli oldu

Golcü listesi belli oldu

Her şey hazır!

Her şey hazır!

Atiba yetişiyor

Atiba yetişiyor

Sıradaki Haber