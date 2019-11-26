Gomis'ten Terim'li paylaşım! 'Geri döneceğim'

Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht turan Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı takımı unutamıyor. Son olarak Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren golcü futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Bir Galatasaray hesabının Gomis'le Fatih Terim'in sarıldığı fotoğrafı paylaşmasını ınstagram hikayesine ekleyen yıldız futbolcu, "Babamla hikayemi tamamlamak için bir gün geri döneceğim" notunu düştü.

Bu paylaşım Galatasaray taraftarları arasında heyecana sebep oldu. Gomis bir nevi yeniden sarı kırmızılı takımda forma giyeceğinin müjdesini vermiş oldu.

O paylaşım