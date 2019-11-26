26.11.2019 - 13:32 |
Gomis'ten Terim'li paylaşım! 'Geri döneceğim'
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fatih Terim'le sarıldığı fotoğrafı paylaşıp sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht turan Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı takımı unutamıyor. Son olarak Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren golcü futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Bir Galatasaray hesabının Gomis'le Fatih Terim'in sarıldığı fotoğrafı paylaşmasını ınstagram hikayesine ekleyen yıldız futbolcu, "Babamla hikayemi tamamlamak için bir gün geri döneceğim" notunu düştü.
Bu paylaşım Galatasaray taraftarları arasında heyecana sebep oldu. Gomis bir nevi yeniden sarı kırmızılı takımda forma giyeceğinin müjdesini vermiş oldu.
O paylaşım