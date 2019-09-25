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HaberlerBeşiktaşGörevine devam et
25.09.2019 - 08:00 |

Görevine devam et

Teknik Direktör Abdullah Avcı, istifa edeceğini açıklamasının ardından Başkan Fikret Orman’ın evine gitti. Orman’ın Avcı’ya “Ben bırakıyorum ama sen görevine devam et. Bu takımda uzun vadede başarılı olacağına inanıyorum” dediği öğrenildi.

Görevine devam et

Basın toplantısında istifa edeceğini açıklaması gündeme bomba gibi düşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Abdullah Avcı ile biraraya geldi.

Abdullah Avcı ile bazı yöneticiler dün gece geç saatlerde Başkan Orman’ın evine gitti. Orman burada Avcı ile helalleşirken görevinin başında kalmasını tavsiye etti.

Fikret Orman’ın tecrübeli çalıştırıcıya “Ben bırakıyorum ama sen görevine devam et. Bu takımda uzun vadede başarılı olacağına inanıyorum. Malesef böyle bir olay yaşandı ama bu idari bir durum. Saha içi başka. Bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum” dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştığı dönemde düzenlenen basın toplantısında, “saha içerisinde kalacağım” diyerek işinin teknik direktörlük olduğunu vurgulamıştı.

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