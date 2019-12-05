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05.12.2019 - 15:48 | | İSTANBUL (İHA)

Gorgonzala Novara-VakıfBank: 3-2

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 3-2 mağlup oldu.

Gorgonzala Novara-VakıfBank: 3-2

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci karşılaşmasında VakıfBank, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar müsabakadan 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12 setler sonucunda 3-2 mağlup ayrıldı. VakıfBank, B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 15.00’te Çin’in Tianjin Bohai Bank takımı ile karşılaşacak.

Salon: Shaoxing Olympic Sports Centre
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)
VakıfBank: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L) (Pınar, Ebrar, Cansu, Gözde, Melis)
Setler: 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12
Süre: 2 saat 20 dakika (25, 29, 32, 35, 19)

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