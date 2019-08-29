Göründüğü gibi değil!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Adil Rami, Marsilya ile son ayrılığı nedeniyle herkesi endişelendirse de işin aslında farklı bir gerçek olduğu ortaya çıktı.

Sportif Direktör Damien Comolli’nin yıllardır tanıdığı ve bizzat güvenerek transferine onay verdiği Adil Rami, Marsilya ile yollarını ayırırken sorun çıkarmadı aksine haksızlığa uğradı.

Geçen sezon televizyonda bir şov programına katıldığı ve bunu izinsiz yaptığı için sözleşmesinin feshedildiği haberleştirilse de olayın aslı daha farklı. 2018-19 sezonunun son bölümünde sakatlıkları olan ancak takımla antrenmanlara hep katılan Rami, 20 Mayıs 2019’da bir yardım kuruluşunun teklifini kabul ederek, güreş yarışmasına çıktığı bir bağış gecesine gitti. Bu bağış gecesine giderken de o dönemki teknik direktör Rudi Garcia ve teknik heyete durumunu bildirdi.

O dönem planlamada olmayan bir antrenman bir anda Marsilya’nın çizelgesine yazıldı. Daha önce de izin aldığı için idman yerine direkt bu programa katılan Fransız stoper, yönetiminin adeta hışmına uğradı. Antrenmana izinsiz katılmadığı vurgulandı. Rudi Garcia’nın sözlü izni yerine yönetimden yazılı izin alması gerektiği ve iş akdine uymadığı aktarıldı.

Kampa alınmadı

Bu durumun altında yatan neden ise yüksek maaş sıkıntısıydı. Çünkü tecrübeli oyuncunun maaşını indirmeye çalışan kulüp, oyuncu buna yanaşmayınca böyle bir çözümle yolları ayırmaya çalıştı.

Kendisine yapılan bu haksızlığa dayanamayan Rami de sert tepki gösterdi ancak sözleşmesine sadık kalıp, maaşını alacağını söyledi. Avukatlarıyla da bir yandan çalışan Rami, haklarını arayacağını iletti.

Marsilya’da bir süre daha devam eden fakat kadro dışı kalan Rami, sezon başı kampına alınmadı. Geçtiğimiz ay da kariyerinin sekteye uğramaması adına görüşmeleri yapıp, karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırdı. Rami daha sonra da menajeriyle yeni bir plan yapıp, kulüp aradı ve Fenerbah çe’den gelen ilgi sonrası hemen değerlendirmeyi amaçladı.

3. örnek oldu

Adil Rami’nin Marsilya’dan ayrılmasıyla alakalı konu Fransa’da da gündem olmuştu. Marsilya’nın son 2 senede, yüksek maaşlı oyuncularıyla yollarını ayırma konusundaki tavırları çok tartışıldı. Adeta Fransa’da kötü bir ün bırakan kulüp, daha önce de Henri Bedimo ve Rod Fanni ile benzer sorunları yaşayarak sözleşme sonlandırdı. Adil Rami de bu duruma son örnek oldu.

Hiçbir sıkıntısı yok

Marsilya’da önce kadro dışı kalan daha sonra da sözleşmesini sonlandıran Adil Rami, fiziksel olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Sağlık testinden de başarıyla geçen Fransız stoper, özel antrenmanlarla kendini hazır tutmaya çalıştı. Özel bir hoca eşliğinde günde çift antrenmanla açığını kapatmaya çalışan Rami, Fenerbahçe’ye sorunsuz katıldı.