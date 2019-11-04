VakÄ±fBank Spor SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyonda VakÄ±fBank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Abdi Serdar ÃœstÃ¼nsalih, TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, CEV AsbaÅŸkanÄ± Ã–zkan Mutlugil, VakÄ±fBank YÃ¶neticileri ve VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri, TVF YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri, voleybol camiasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri, KÄ±rdar iÃ§in bir araya geldi. TÃ¶rende, VakÄ±fBank formasÄ±yla '20 kupa' kazanan GÃ¶zde KÄ±rdar'Ä±n 19 yÄ±llÄ±k kariyerini anlatan belgeselin gÃ¶sterimi yapÄ±lÄ±rken, emekli edilen 2 numaralÄ± formasÄ± VakÄ±fBank Spor SarayÄ±'na asÄ±ldÄ±.

GÃ¶zde KÄ±rdar, "BÃ¶yle bir veda hayal etmemiÅŸtim. Zaten VakÄ±fBank'ta her zaman hayallerimden Ã¶tesini yaÅŸadÄ±m. Benim Ã¼zerimde emeÄŸi olan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu ailede 20 kupa kazandÄ±m" dedi.

ABDÄ° SERDAR ÃœSTÃœNSALÄ°H: "GÃ–REVÄ°MÄ°Z YENÄ° GÃ–ZDE'LER YETÄ°ÅžTÄ°RMEK"

VakÄ±fBank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Abdi Serdar ÃœstÃ¼nsalih, ''19 yÄ±l boyunca 'Bu Ailenin GÃ¶zde'si olan 'Efsane KaptanÄ±mÄ±z' iÃ§in bir araya geldik. GÃ¶zde KÄ±rdar, 1999 yÄ±lÄ±nda KÃ¼tahya'dan gelip, bÃ¼yÃ¼k VakÄ±fBank ailesine katÄ±ldÄ±. KoÅŸullar ne olursa olsun, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hÄ±rsÄ±, azmi, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve pes etmeyen karakteriyle gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zde taht kurdu'' diye konuÅŸtu.

"VAKIFBANK OLARAK KIZLARIMIZIN 'YANINDAKÄ° GÃœCÃœZ' "

VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k voleybol kulÃ¼bÃ¼ ve sporcular iÃ§in bir cazibe merkezi haline geldiÄŸine dikkat Ã§eken ÃœstÃ¼nsalih, ''BankamÄ±zÄ±n voleybola olan yatÄ±rÄ±mÄ±, spor tarihimizde de bir mihenk taÅŸÄ± olmuÅŸtur. TÃ¼rk kadÄ±nÄ±nÄ±n 'YanÄ±ndaki GÃ¼Ã§' olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz ve iyi ki bu anlamlÄ± hikÃ¢yenin bir parÃ§asÄ±yÄ±z'' aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

''VakÄ±fBank olarak kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n sportif baÅŸarÄ±larÄ± ile bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyoruz'' diyen ÃœstÃ¼nsalih, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sonlandÄ±rdÄ±: ''Burada altÄ±nÄ± Ã§izmek istediÄŸimiz konu 'TÃ¼rk kadÄ±nÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±'dÄ±r. VakÄ±fBank olarak doÄŸru yÃ¶ntem, teÅŸvik ve yatÄ±rÄ±mla TÃ¼rk kadÄ±nÄ±nÄ±n dÃ¼nyada neler baÅŸarabileceÄŸini gÃ¶sterdik. Ã–rneÄŸin bu yaz Milli TakÄ±mÄ±mÄ±za, tÃ¼m yaÅŸ kategorilerinde en Ã§ok oyuncu gÃ¶nderen kulÃ¼plerden biri olduk. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n ana ilkesi daha Ã§ok kÄ±zÄ±mÄ±za ulaÅŸmak ve onlara neler baÅŸarabileceklerini gÃ¶stermektir. BugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da GÃ¶zde KÄ±rdar gibi kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± TÃ¼rk voleyboluna kazandÄ±rmaya devam edeceÄŸiz.''

GÃ–ZDE KIRDAR: "VAKIFBANK'TA HAYALLERÄ°MDEN Ã–TE BÄ°R KARÄ°YER YAÅžADIM"

VakÄ±fBank'Ä±n efsane kaptanÄ± GÃ¶zde KÄ±rdar ise ''BÃ¶yle bir veda hayal etmemiÅŸtim. Zaten VakÄ±fBank'ta her zaman hayallerimden Ã¶tesini yaÅŸadÄ±m. Bu gÃ¼zel organizasyon iÃ§in tÃ¼m VakÄ±fBank ailesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Benim Ã¼zerimde emeÄŸi olan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. VakÄ±fBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandÄ±m. KÄ±zÄ±m beni sahada hiÃ§ izleyemedi ama bugÃ¼nÃ¼ ona bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce izleteceÄŸim. Onu da kendim gibi hÄ±rslÄ± ve azimli bir birey olarak yetiÅŸtireceÄŸime sÃ¶z veriyorum'' dedi.Â

DÃ¼zenlenen tÃ¶ren sonrasÄ±nda GÃ¶zde KÄ±rdar'a 2 numaralÄ± formasÄ±nÄ± Abdi Serdar ÃœstÃ¼nsalih takdim ederken, TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ da TÃ¼rk voleyboluna hizmetlerinden dolayÄ± plaket verdi.

GÃ¶zde KÄ±rdar'Ä±n VakÄ±fBank'taki kupa koleksiyonu

2 FIVB KulÃ¼pler DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± (2013, 2017)

4 CEV Åžampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)

6 TÃ¼rkiye Ligi (2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018)

3 TÃ¼rkiye KupasÄ± (2013, 2014, 2017)

3 Åžampiyonlar KupasÄ± (2013, 2014, 2017)

1 Top Teams KupasÄ± (2004)