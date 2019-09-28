Gözler kongrede

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, camiayı seçime götürmesi nedeniyle, gözler kongre kulislerinde döndü. Muhtemel adaylar ve çevrelerinde ciddi hareketler yaşanırken, tüm camia iki noktaya kilitlendi.



Beşiktaş’ın geleceğine yön vermek isteyenler öncelikle Fikret Orman’ın aday olup olmayacağını beklerken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Trabzonspor maçını bekliyor. Takımın olumsuz etkilenmemesi için, kongre gündemini arkaya itmek isteyen Fikret Orman, resmi kararını maçtan sonra açıklayacak. Şu an yeniden aday olmaya sıcak bakmayan fakat yönetim kurulundaki arkadaşlarının ısrarıyla bu fikrinden vazgeçirilmeye çalışılan Orman, bu konuda kimseye net bir şey söylemedi. Öte yandan aday olması beklenen bazı isimler ise her ihtimali gözönünde bulundurarak ilk etapta 250 imza toplama ikinci etapta ise maddi katkı sağlayacak isimleri listelerine ekleme çalışmalarına başlayacak.



Sürpriz isimlerin seçim yarışında kongrede boy göstermeleri bekleniyor.