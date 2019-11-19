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19.11.2019 - 08:00 |

Gözler sakatlarda

Ersun Yanal ve teknik ekibi ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maça odaklandı.

Gözler sakatlarda

Ersun Yanal ve teknik ekibi ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maça odaklandı. Zor bir maç geçmesi beklenirken, her türlü detay gözden geçiriliyor. Özellikle sakatlıkları olan isimlerin dönmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Isla kırmızı kart cezalısı olurken, özel program dahilinde çalışan Vedat Muriç ve Max Kruse ise Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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