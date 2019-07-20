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20.07.2019 - 15:57

Gözler Volkan Demirel’de

Berke Özer’in Belçika’ya kiralanmasının ardından gözler Volkan Demirel’e çevrildi. Şu anda iki kalecisi olan Fenerbahçe’de, tecrübeli file bekçisiyle yeniden anlaşmaya doğru gidiliyor.

Gözler Volkan Demirel’de

 Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşarken, Berke Özer’in Belçika’ya Wasterlo takımına kiralanması sonrası gözler kalecilere çevrildi. Şu anda sarı-lacivertlilerin A takımında yeni transfer Altay Bayındır ve Harun Tekin kaldı.

3. bir alternatifi olmayan sarı-lacivertlilerde, gözler yeniden Volkan Demirel’e çevrildi.

Sözleşmesi biten Volkan ile yeniden anlaşma konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu’nun takımda görmek istedikleri Volkan’ın yeniden sözleşme yapması bekleniyor.

Fenerbahçe’de 16 yıl forma giyen 38 yaşındaki kaleci, gelecek sezon da sarı-lacivertli formaya yakın duruyor.

 

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