Göztepe 4 eksikle hazırlanıyor

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran Göztepeli futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte Hakan Çinemre ve Yusuf Talum, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.