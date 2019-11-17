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17.11.2019 - 20:28 | | AA

Göztepe - AltÄ±nordu: 5-2

GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig temsilcisi AltÄ±norduâ€™yu 5-2 maÄŸlup etti.Â

Göztepe - AltÄ±nordu: 5-2

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig temsilcisi AltÄ±norduâ€™yu 5-2 maÄŸlup etti.Â 

GÃ¶ztepeâ€™nin Adnan SÃ¼vari Tesisleri'ndeki mÃ¼sabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â 

Ä°kinci devrede YalÃ§Ä±n Kayan, Cameron Jerome, Yasin Ã–ztekin, Deniz Kadah ve Stefano Napoleoni ile goller bulan GÃ¶ztepe, Muzaffer Kocaer ve Kahraman DemirtaÅŸ'Ä±n gollerine engel olamasa da mÃ¼sabakadan 5-2 galip ayrÄ±ldÄ±.

    KÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± gördü hakeme saldÄ±rdÄ±
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