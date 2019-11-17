SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig temsilcisi AltÄ±norduâ€™yu 5-2 maÄŸlup etti.Â

GÃ¶ztepeâ€™nin Adnan SÃ¼vari Tesisleri'ndeki mÃ¼sabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â

Ä°kinci devrede YalÃ§Ä±n Kayan, Cameron Jerome, Yasin Ã–ztekin, Deniz Kadah ve Stefano Napoleoni ile goller bulan GÃ¶ztepe, Muzaffer Kocaer ve Kahraman DemirtaÅŸ'Ä±n gollerine engel olamasa da mÃ¼sabakadan 5-2 galip ayrÄ±ldÄ±.