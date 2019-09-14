Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGöztepeGöztepe, Çaykur Rizespor deplasmanında
14.09.2019 - 11:08 | | İZMİR (AA)

Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Süper Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen ve gol sevinci yaşayamayan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Sezona Antalyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başladıktan sonra Beşiktaş'a 3-0 yenilen Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kaldı. İlk 3 haftada topladığı 1 puan ve averajla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, ilk iki haftada Gençlerbirliği'ni 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Wallace Reis, Hakan Çinemre ve Cameron Jerome'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro ve Atınç Nukan, şans bulmaları halinde yarın ilk kez Göztepe forması giyecek.

Çaykur Rizespor'la 7. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, kalesinde 6 gol gören Göztepe, deplasmanda galibiyeti olmadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon İzmir'de rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, Rize'de ise rakibine 1-0 yenilmişti.

 

Salah'tan kendisi ve Mane ile ilgili sosyal medyayı sallayan paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

Lacazette 1 ay yok

Lacazette 1 ay yok

Adem Büyük: Biz Galatasarayız, her koşulda kazanmalıyız

Adem Büyük: Biz Galatasarayız, her koşulda kazanmalıyız

Sıradaki Haber