Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, Da Costa için harekete geçti
03.01.2020 - 14:01 |

Göztepe, Da Costa için harekete geçti

Süper Lig'de 2'nci yarıda yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği ifade edildi. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın da markajında.

Göztepe, Da Costa için harekete geçti

Forvet için Remy, Robinho ve Adebayor gibi dünyaca ünlü yıldızlarla temasa geçen sarı-kırmızılıların tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği ifade edildi. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Faslı oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalara başlayan yönetimin deneyimli stoperden olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Da Costa'nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA’dan yeni ofsayt kararı! 12 santim...

Süper Lig'e Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplam 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı. Kariyerine Fransa'nın Nancy ekibinde başlayan Da Costa, farklı ülkelerde PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacionel ve Olympiakos'ta da oynadı. Fas Milli Takımı'nda ise 26 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper 1 kez ağları sarstı. İzmir ekibi, 2'nci yarı hazırlıklarına yarın Urla'da başlayıp 8 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

Göztepe, Da Costa için harekete geçti


 

İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

Liverpool - Everton: 1-0

Liverpool - Everton: 1-0

Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

Sıradaki Haber